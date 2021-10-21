قائد مركبة يوثق اعتراضه على مخالفة.. والمرور يتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - وثق قائد مركبة اعتراضه على مخالفة محررة بحقه بصورة لإثبات صحة موقفه.

من جانبه تفاعل المرور السعودي مع الشكوى، مؤكدًا أنه في حالة وجود اعتراض (على المخالفة) يمكن لقائد المركبة تقديمه عبر حسابك في بوابة أبشر.

جاء ذلك ردا على الشكوى التي تلقاها حساب المرور السعودي بموقع تويتر، وقال فيها قائد المركبة: صدرت بحقي مخالفتين ربط حزام علماً بأني كنت رابط الحزام أرجو حل المشكله علماً بأني ملتزم بانظمة المرور ومن المستحيل أن أقود المركبة وأنا لم أربط حزام الأمان.

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