ضبط 3 مواطنين ومخالفيّن لأمن الحدود سرقوا 6 مركبات وفككوها لبيع أجزائها

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، القبض على (3) مواطنين ومخالفيّن لنظام أمن الحدود ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص، (3) مواطنين ومخالفيّن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها، كما استُردت مركبتان قبل تفكيكها.

وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.

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