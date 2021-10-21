وزير التعليم يبحث تعزيز التعاون مع السفير العراقي

الرياض - محمد عبدالله - استقبل وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، السفير العراقي لدى المملكة د. عبدالستار هادي الجنابي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الموضوعات التعليمية.

وتناول اللقاء مستجدات لجنة التعليم والشباب والرياضة في المجلس التنسيقي السعودي-العراقي، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين وزارتي التعليم في البلدين الشقيقين من خلال برامج تنفيذية، إضافة إلى التعاون بين الجامعات السعودية والعراقية، والتعريف بالمنح الدراسية المقدمة من المملكة للطلبة العراقيين.

حضر اللقاء وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي د. صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم الجامعي د. محمد العضيب، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال د. أحمد الجميعة، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات أ. صالح الثبيتي، ومساعد وكيل الوزارة للتعليم العام د. فهد التميمي.

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