القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات

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السيطرة على حريق نشب في مستودع للحرس الوطني
كشفت وزارة الحرس الوطني عن نشوب حريق صباح اليوم الخميس في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال في خشم العان...
ضبط 5 أشخاص سرقوا 6 مركبات وباعوا أجزائها
ألقت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها.وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد...
مذكرة تفاهم تجمع وقف الملك عبدالعزيز بقرى تنمية
تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير...
انقطاع التيار الكهربائي عن كابول
تسبب انفجار في كابول بانقطاع التيار الكهربائي اليوم، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الأفغانية.وقالت الشركة "برشنا" في رسالة...
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