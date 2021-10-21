السيطرة على حريق نشب في مستودع للحرس الوطني كشفت وزارة الحرس الوطني عن نشوب حريق صباح اليوم الخميس في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال في خشم العان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ربيع الأول 1443 هـ 15 ربيع الأول 1443 هـ

ضبط 5 أشخاص سرقوا 6 مركبات وباعوا أجزائها ألقت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها.وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ربيع الأول 1443 هـ 15 ربيع الأول 1443 هـ

مذكرة تفاهم تجمع وقف الملك عبدالعزيز بقرى تنمية تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، الأمير... جدة: مطر المفضلي جدة: مطر المفضلي 15 ربيع الأول 1443 هـ 15 ربيع الأول 1443 هـ

انقطاع التيار الكهربائي عن كابول تسبب انفجار في كابول بانقطاع التيار الكهربائي اليوم، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الأفغانية.وقالت الشركة "برشنا" في رسالة... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 15 ربيع الأول 1443 هـ 15 ربيع الأول 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.