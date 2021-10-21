السيطرة على حريق نشب في مستودع للحرس الوطني

كشفت وزارة الحرس الوطني عن نشوب حريق صباح اليوم الخميس في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال في خشم العان بالرياض.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحريق كان محدودا ووقع بسبب التماس كهربائي.
وأشارت الوزارة أن فرق الدفاع المدني باشرت موقع الحادثة حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها ولم ينتج عنها تسجيل أي خسائر بشرية.
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