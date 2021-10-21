ضبط 5 أشخاص سرقوا 6 مركبات وباعوا أجزائها

ألقت شرطة الرياض القبض على 5 أشخاص ارتكبوا سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين 3 مواطنين ومخالفان اثنان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية. وأضاف أن المتهمين ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها، كما استُردت مركبتان قبل تفكيكها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم للنيابة العامة.



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