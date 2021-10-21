ضبط 14 مخالفا لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال حملة نفذتها على أسواق بيع الحطب في مدينة الرياض، (14) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من 430 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة بيع الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.