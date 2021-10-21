شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأمريكا تبحثان أهمية تعزيز التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، في قاعدة الملك سلمان بالقطاع الأوسط اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث مكينزي والوفد المرافق له، فيما حضر اللقاء عدد من كبار الضباط من الجانبين.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون العسكري، بالإضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.