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ضبط مواطن في الحدود الشمالية تباهى بتعاطي المخدرات 

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الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم ترويج وتعاطي المخدرات، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأوضح أنه ظهر في مقاطع فيديو متباهيًا بتعاطي مواد مخدرة وممنوعات، وعرض سلاح ناري، وارتكاب مخالفات مرورية ، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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