شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أشخاص سرقوا 6 مركبات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 5 أشخاص، 3 مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأوضح أنهم ارتكبوا سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها، كما استُردت مركبتان قبل تفكيكها، فيما جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.