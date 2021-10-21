الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط 5 أشخاص سرقوا 6 مركبات بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أشخاص سرقوا 6 مركبات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 5 أشخاص، 3 مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأوضح أنهم ارتكبوا سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها، كما استُردت مركبتان قبل تفكيكها، فيما جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا