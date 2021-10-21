شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 54 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 46 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 54 حالة، دعت لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للإسهام في الوقاية من المتحورات، حاثة على المسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وأوضحت الصحة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا أنه بلغ عدد الحالات الحرجة 79 حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548111 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537149 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8773 حالة، داعية الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏ ‏