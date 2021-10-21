شكرا لقرائتكم خبر موسم الرياض 2021 يبهر العالم بـ«تخيل أكثر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحضور ضخم وصل إلى 750 ألف شخص، أطلقت الهيئة العامة للترفيه أمس الأول موسم الرياض 2021 بحفل افتتاح استثنائي في منطقة بوليفارد رياض ستي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الالكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ «الموسم الأول كان شعارنا «تخيل»، والموسم الثاني شعارنا «تخيل أكثر»، في ظل دعم واهتمام القيادة الملهمة؛ ليكون الطموح بلا حدود ويحقق الأحلام.

وسجل الموسم في أول أيامه نجاحا أبهر العالم من خلال العروض والأزياء والموسيقى، التي شكلت أيقونات لعبور الترفيه السعودي إلى الكرنفالات العالمية، إذ تضمن عرضا لـ 2760 طائرة درون، شملت عروضها صورا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما رحبت بالحضور بعدد من اللغات العالمية، إضافة إلى عرضها شعارات مناطق وفعاليات موسم الرياض هذا العام».

وعكست فعاليات الموسم في أول أيامه روح المهرجان الذي احتضن عددا من الفرق التنكرية المزينة بالألوان، بحضور عدد من الشخصيات الشهيرة على مستوى العالم، من أبرزهم المصارع الشهير أندرتيكر.

وامتزج افتتاح موسم الرياض بروائع الفن العالمية، التي اجتمعت في أرض المسيرة عبر 88 فود ترك، جمعت أنواع الأطعمة من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن خدمات الرعاية الصحية، والعيادات الطبية المتنقلة.

وشمل الحفل فعاليات محلية وعالمية، حيث انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة أنارت سماء الرياض، بالتزامن مع مواقع أخرى من المدينة، أبرزها: برج المملكة، وبرج المجدول، إضافة إلى عدد من العروض الحية، وعروض موروث السامري، وعروض العربات، وعرض الرجل الطائر.

وأتي انطلاق موسم الرياض بعد انتظاره بشغف من قبل الجماهير المحلية والعالمية التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في ميادين عالمية، أبرزها: منهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتا لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، منها: دبي والكويت والدوحة، فضلا عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.

ورافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورا أساسيا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة، حيث تزينت و تلألأت سماؤها بالألعاب النارية الضخمة على مدار فترات مسيرة الافتتاح، وقد شوهدت من مواقع عدة، و بعدها بدأ حفل الفنان العالمي «بيتبول»، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.

وتنتشر في العاصمة مناطق موسم الرياض الأخرى، وتتميز بالفعاليات المتنوعة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية المتميزة، والألعاب الالكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء.

14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية للخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية:

«بوليفارد رياض سيتي»

«فيا رياض»

«كومبات فيلد»

«ونتروندرلاند»

«واجهة الرياض»

«المربع»

«رياض سفاري»

«العاذرية»

«أوايسس الرياض»

«ذا جروفز»

«نبض الرياض»

«قرية زمان»

«شجرة السلام»

«خلوها»