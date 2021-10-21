فتح 50 بابا للدخول والخروج بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام، حزمة من الخدمات، من أبرزها فتح 50 بابا للدخول والخروج، وتخصيص 4000 عامل وعاملة، لعمليات الغسل التي تصل إلى 10 مرات يوميا.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، محمد الجابري، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها تزامنا مع إعلان الاستفادة من الطاقة التشغيلية الكاملة للمسجد الحرام، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين الزوار والمعتمرين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

وبين أن خطة الوكالة شملت عددا من المحاور والجوانب الخدمية والميدانية والوقائية منها الإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، وغيرها من الخدمات لتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام والتسهيل عليهم.

وبين أن الوكالة جهزت المكبرية وذلك بتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من80 ألف لتر من المطهرات، كما يجري تشغيل 100 فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته

بـ 1500 لتر بأجود أنواع المعطرات، وفرش كامل توسعة الملك فهد بأدوارها والمسعى بأدواره كما توزع 3000 حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير وعلى مدار الساعة.

وأفاد الجابري بأنه جهزت جميع مداخل المسجد الحرام بالكاميرات الحرارية التي تعمل على رصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس كما أنه يتم بآلية التعامل مع الألوان كما أن الكاميرات تستطيع فحص من 6-8 أشخاص في الثانية الواحدة.

يستخدم في تطهير وتعقيم المسجد الحرام:

25 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح

500 جهاز آلي لتعقيم الأيادي بخاصية الاستشعار

20 جهاز بايوكير

11 ريبوتا ذكيا للتعقيم

550 مضخة تعقيم يدوية