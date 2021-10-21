كاوست تطلق برنامج زمالة في مجال نقل التقنية لخريجات الدكتوراه السعوديات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) أمس برنامج زمالة جديدا في مجال نقل التقنية لمدة سنتين يوفر للطالبات السعوديات اللاتي حصلن أخيرا على درجة الدكتوراه، فرصة التعلم والتدريب والخبرة العملية التي يحتجن إليها للمساهمة في اقتصاد الابتكار المتنامي في المملكة.

ويأتي برنامج الزمالة الجديد مع تزايد الطلب على الكفاءات والخبرات الوطنية في مجال الملكية الفكرية ونقل التقنية وخدمات التسويق في الشرق الأوسط، حيث تلعب الملكية الفكرية دورا محوريا في تحفيز نمو الأعمال والقدرة التنافسية والأداء الاقتصادي الوطني، إضافة لكونها مطلبا أساسيا في تطور الاقتصاد المعرفي في المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة.

وصمم البرنامج بطريقة عصرية تقدم العلوم والمعرفة اللازمة للطالبات وفي الوقت نفسه، تساعدهن على التطوير المهني في هذا المجال من خلال العمل المباشر داخل مكتب نقل التقنية في كاوست والمشاركة الفاعلة في دراسات الحالة والدورات التدريبية الرسمية (الافتراضية والمباشرة). وتعتبر البيئة الديناميكية لمكاتب الجامعة مصدرا مهما لتدريب طالبات الزمالة واكتسابهن الخبرة الميدانية وحصولهن على التوجيه المباشر من الموظفين ذوي الخبرة، وكذلك الممارسين الدوليين الذين تتم دعوتهم للحرم الجامعي بصورة منتظمة.

ويتوقع للطالبات اللاتي يكملن برنامج زمالة نقل التقنية في كاوست دخول القوى العاملة بقوة وتبني مناصب وأدوار رفيعة في مجال نقل التقنية داخل الأوساط الأكاديمية والصناعية والحكومية في المملكة. وقال نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست الدكتور كيفين كولين: «تتطلب خبرة الابتكار المتأصلة في رؤية 2030 قوة عاملة مدربة جيدا وذات خبرة تسهم في تنويع اقتصاد المملكة وتدعم توجهها نحو الاقتصاد المعرفي.

ومن خلال برامج مثل زمالة نقل التقنية في كاوست، سنتمكن من تطوير الجيل القادم من محترفي الابتكار، وفي الوقت نفسه، نقدم تقنيات كاوست الرائدة عالميا إلى السوق».