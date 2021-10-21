تطوير البرامج التدريبية الصحية بجامعة حائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في مقرها الرئيس بحي السفارات أمس مذكرة تفاهم مع جامعة حائل تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين لبناء شراكات مستدامة في تطوير التعليم الطبي الجامعي، وداعمة لمستهدفات التحول الصحي 2030. وأوضحت الهيئة أن المذكرة تستهدف عدة مجالات شملت مشاركة البيانات لتخطيط البرامج التدريبية في الكليات الصحية، وتخطيط القوى العاملة الصحية بما يتوافق مع الاستراتيجيات والمتطلبات الوطنية، واستحداث وتطوير برامج تدريبية للدراسات العليا الصحية، والتعاون في مجال الأبحاث وتبادل الخبرات والتجارب المرتبطة بالمسارات الأكاديمية والتعلم الرقمي.



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