تحسين نوعية برامج المعاهد الأهلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة ومدير عام التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالرحمن المرواني، مع ملاك المعاهد الأهلية بمنطقة الرياض عدة موضوعات متعلقة بالتدريب الأهلي، إسهاما في تحسين وتطوير نوعية البرامج التدريبية المقدمة للمستفيدين. وقدم خلال اللقاء الذي أقيم بمقر الإدارة العامة للتدريب الأهلي في الرياض بحضور ممثلين من لجنة التدريب والتعليم بالغرفة التجارية بالرياض، المبادرات الداعمة من المؤسسة. يذكر أن أكثر من 419 منشأة تدريبية خاصة بمنطقة الرياض، منها 59 معهدا عاليا، و100 معهد تدريب، و260 مركزا تدريب للجنسين.

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