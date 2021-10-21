شكرا لقرائتكم خبر النرجسيون والصيادون أبرز مسخدمي «لينكد إن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - LinkedIn يعد موقعا اجتماعيا فعليا للشبكات المهنية والتجارية، وهو أحد أكثر المواقع زيارة على الإنترنت، لديه قاعدة مستخدمين تقارب 400 مليون، 70% منهم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ينشئ ملف تعريف جديد كل ثانيتين على الموقع.

وكغيره من المنصات يختلف المستخدمون من منصة إلى أخرى.

بدورها جمعت «مكة» أهم أنماط مستخدمي البرنامج، ومن بينهم النرجسيون والصيادون.

الحاكي

ينشر بشكل متكرر حول تجارب ومشاكل الحياة في شكل اقتباسات أو بيانات أوميمات، من الطريقة الصحيحة للعمل هو أكثر من سفينة حربية إلى البيانات السياسية والاجتماعية.

مدمنو المعلومات

ينشرون جميع أنواع المعلومات في شكل إرشادات وقوائم وأدلة وما إلى ذلك لمصادر خارجية في الغالب ذات صلة بالصناعة، أو الدور الوظيفي الذي ينتمون إليه.

أصحاب الأخبار العاجلة

هؤلاء المستخدمون هم أول من ينشر الأخبار التجارية أو السياسية.

دليل الهاتف

ينشرون بشكل متكرر نيتهم ​​لبدء قروب (واتس أب) جديد أو مجموعة مصالح مشتركة مماثلة تطلب أرقام هواتف من الأطراف المهتمة.

العباقرة

نشر مسائل الألغاز والرياضيات، وطلب حلها، ويتنافسون على الحل الصحيح.

الحكيم

ملئ بالاقتباسات والأقوال من الشخصيات الشهيرة، ويستدل دوما بقول أو حكمة.

النرجسيون

كل منشور يقوم به النرجسيون هو إما الترويج لأنفسهم، أو لأعمالهم في جميع الأوقات.

الصيادون

يشكل الباحثون عن عمل فئة مهمة في التطبيق.

الإنسانيون

الإنسانيون متخصصون في نشر القصص والمحتوى المتعلق بإنجازات الروح البشرية.

رجل الشرطة

الحراس المعينون بأنفسهم للمحتوى المنشور على (لينكد)، فعادة ما يشيرون للآخرين بأن هذا المنشور ليس في مكانه الصحيح.

المشجعون

الوظيفة الوحيدة التي يتبعها المشجع هي الإعجاب بالمحتوى المتعلق بشركته أو مشاركته أو التعليق عليه أو نشره.

الباحثون

هم في الغالب مستخدمون شباب ينشرون جميع أنواع الأسئلة من أجل البحث عن إجابات. تتراوح الأسئلة من السذاجة إلى السخيفة، والحقيقية إلى المضحكة، وغالبا ما تحصل على إجابات من مستخدمين أكثر خبرة.