أعلن العراق، اليوم (الخميس)، استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا.
وذكرت وزارة النقل العراقية الوزارة في بيان أن عودة الرحلات الجوية جرت بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
فيروس كورونا الجديد
العراق يستأنف الرحلات الجوية مع المملكة بعد توقف عامين بسبب “كورونا”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-21
أعلن العراق، اليوم (الخميس)، استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا.
وذكرت وزارة النقل العراقية الوزارة في بيان أن عودة الرحلات الجوية جرت بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
21 أكتوبر 2021 – 15 ربيع الأول 1443
08:33 PM
21 أكتوبر 2021 – 15 ربيع الأول 1443
09:42 PM
“النقل” أشارت إلى تنسيق عالٍ بين البلدين
أعلن العراق، اليوم (الخميس)، استئناف الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية رحلاتها المباشرة من المطارات العراقية إلى مطارات السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا.
وذكرت وزارة النقل العراقية الوزارة في بيان أن عودة الرحلات الجوية جرت بعد التنسيق عالي المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يستأنف الرحلات الجوية مع المملكة بعد توقف عامين بسبب "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.