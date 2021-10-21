شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1077 كيلو مواد غذائية غير صالحة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة الأحساء خلال الشهر الماضي، 3758 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها تحرير 2321 مخالفة على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، ومصادرة وإتلاف 1077 كيلوغراماً من المواد الغذائية.

وأكدت الأمانة استمرار جهودها للمتابعة الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية والتأكيد على تقيدها بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.