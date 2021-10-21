شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال العالم للألعاب الإلكترونية غدًا في مهرجان «RUSH» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تنظيم بطولة "ببجي موبايل" لأول مرة على مستوى المنطقة

• ألعاب "أوف لاين" بحضور 14 ألف لاعب جرى تأهيلهم على مدى شهرين

تنطلق غدًا الجمعة فعاليات مهرجان "RUSH" في منطقة واجهة الرياض الترفيهية؛ أحد أبرز وأكبر المهرجانات في مجال الألعاب الإلكترونية إقليميًا ضمن موسم الرياض 2021.

وتضم فعاليات المهرجان تنظيم بطولة "ببجي موبايل" لأول مرة على مستوى المنطقة، وذلك بعد انتقالها من مدينة لوس أنجلوس إلى الرياض، بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وبمشاركة 16 فريقًا من دول مختلفة، كما تشمل الفعاليات ألعاب "أوف لاين"، وذلك بحضور 14 ألف لاعب جرى تأهيلهم خلال بطولات "RUSH" أون لاين على مدى الشهرين الماضيين، ليتنافسوا على جوائز مالية.

وقد شهدت منصة تويتر خلال الأيام الماضية، دعوات التحدي بين كل من: البطل العالمي مساعد الدوسري "@Msdossary7"، واليوتيوبر بندريتا "[email protected]" على إحدى الألعاب الإلكترونية، المُنتظر أن تقام في "مهرجان RUSH" بمنطقة "واجهة الرياض" الترفيهية، ليكون النزال أمام الجمهور على جائزة تبلغ 100 ألف ريال، وقد ارتفعت نبرة التشويق والإثارة بعد تعهد كل منهما بالفوز، خاصة بعد تحديد شرط الفوز بالجائزة بخسارة الدوسري للعبة.

وفي خضم التحدي الحماسي في مهرجان RUSH""، أعلن البطل العالمي السابق عبد العزيز الشهري MrD0ne"@" واليوتيوبر أحمد شو Ahmedowsari"@"، عن تحدٍّ وديٍّ بينهما أيضًا.

كما تحدى اللاعب فيز فايروس "[email protected]" الجميع على لعبة "Call Of Duty: Warzone" في المهرجان، ويُتوقع أن يتقدم كثير من محبي الألعاب الإلكترونية للمنازلة.

ويقدم المهرجان، الذي ينطلق غدًا وينتهي في الـ 26 من أكتوبر الحالي، مفاهيم جديدة في صناعة المهرجانات والمعارض عالميًا، ويمنح المهتمين فرصة الوصول إلى أحدث التقنيات في مجال الألعاب الإلكترونية، وعرضها وتجربتها، وهو ما يتواءم مع أهداف والتزامات موسم الرياض في توفير تجارب فريدة وغير مسبوقة إقليميًّا وعالميًّا.

وتضيف أجواء التحدي هذه مزيدًا من الإثارة والتشويق لفعاليات مهرجان "RUSH" ضمن موسم الرياض 2021م، الذي يشجع الجميع على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم، ويمكن شراء تذاكر الدخول إلى المهرجان عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/704/rush.