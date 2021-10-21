شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الدفاع الجوي يناقش الموضوعات المشتركة مع نظيره العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو في مكتبه بقيادة القوات الاثنين الماضي, قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن بن زيد السعدي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على متانة العلاقة الأخوية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوتين في البلدين الشقيقين.

كما قدم إيجاز للفريق السعدي، ثم زار مركز قيادة القوات، وفي نهاية الزيارة دوّن كلمة في سجل كبار الزوار, ثم تبودلت الهدايا التذكارية والتقطت الصور التذكارية .