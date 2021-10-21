شكرا لقرائتكم خبر ضبط 5 بينهم امرأة انتحلوا صفة رجال الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة 5 أشخاص بينهم امرأة إلى النيابة العامة إثر تورطهم في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على المنازل. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و4 مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنجلاديشية، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس، لارتكابهم قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 بينهم امرأة انتحلوا صفة رجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.