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القيادة تهنئ سيندي كيرو بمناسبة تعيينها حاكما عاما لنيوزيلندا

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- بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكما عاما لنيوزيلندا.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكما عاما لنيوزيلندا.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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