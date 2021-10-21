القيادة تهنئ سيندي كيرو بمناسبة تعيينها حاكما عاما لنيوزيلندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكما عاما لنيوزيلندا.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، سيندي كيرو، بمناسبة تعيينها حاكما عاما لنيوزيلندا.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.