ضبط 5 وافدين قطعوا أشجارا لتحويلها إلى فحم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، في محافظة جدة، 5 مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم وبحوزتهم 600 م3 من الحطب والفحم المحليين المخزنة وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينا أن عقوبة قطع الأشجار غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليان غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل م3.



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