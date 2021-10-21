شكرا لقرائتكم خبر بدر بن سلطان يطلع على أهداف جمعية علوم العمران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران المهندس محمد المخرج، وأعضاء المجلس.

واستمع لشرح عن أهداف الجمعية الرامية إلى الارتقاء بالفكر والممارسة العمرانية ونشر الوعي العمراني في المملكة، من خلال إحياء وتطوير التراث الفكري المعماري الإسلامي، وذلك بتوثيق وتحليل وتقويم المباني والتكوينات العمرانية التقليدية مع إيجاد السبل للمحافظة عليها، إلى جانب إيجاد هوية مميزة للبيئة العمرانية السعودية ترتبط بالبيئة الطبيعية والمناخية المحلية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع، وتشجيع التعاون وتبادل الأفكار بين المختصين في مجالات العمران في القطاعات التعليمية والحكومية والخاصة، وتبادل الإنتاج العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل وخارج المملكة، إضافة إلى تقديم المشورة والقيام بإجراء الدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء المهني في المؤسسة والهيئات العمرانية المختلفة.

إلى ذلك استقبل الأمير بدر بن سلطان مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المعين حديثا عبدالعزيز بن عبود، واطلع على مشاريع الوزارة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقة الهادفة لتنويع الأنشطة الرياضية وتلبي اهتمامات الجميع.