الرواس نائبا لمدير إدارة القانون التجاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مدير عام فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة قرارا بتكليف صابر رواس نائبا لمدير إدارة القانون التجاري بمكة المكرمة. وكان الرواس قد عمل ضمن لجان عدة للإشراف على انتخابات الغرف التجارية.



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