نشاط مكثف لنائب أمير حائل خلال 10 أيام للرقي بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - تضمنت متابعة الأعمال وإبرام الاتفاقيات

حفلت العشرة أيام الماضية، بالعديد من جهود وزيارات، نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن ‏عبد العزيز.

وهدفت لمتابعة الأعمال والمشاركات المجتمعية وإبرام الاتفاقيات وغيرها من الجهود التي تهدف للرقي بالمنطقة.

ففي يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021م، زار الأمير فيصل بن فهد، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وتعرّف على أبرز إنجازات الفرع والإحصائيات والمعلومات و‏الخدمات التي تقدم من خلال فرع الوزارة والمرافق التابعة له والاطلاع على جانب من الخدمات المقدمة ‏للمستفيدين.

إضافة إلى رعايته لحفل مراسم توقيع فرع وزارة الموارد البشرية ‏والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مع شركة أسمنت حائل وإطلاق هوية منتدى التطوع ‏الثالث الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع من خلال ندوات وورش عمل ‏ومعارض مصاحبة خلال شهر ديسمبر المقبل.

كما رعى في الزيارة ذاتها توقيع شراكات مجتمعية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية ‏الاجتماعية بحائل وكل من التجمع الصحي بالمنطقة وشركة مياه آبار، تهدف إلى خدمة ‏المجتمع المحلي.

واستقبل نائب أمير حائل، أمين المنطقة الجديد، المهندس ‏سلطان بن حامد الزايدي، حيث أكد أهمية الخدمات البلدية والأداء التصاعدي لمستوى ما يقدم للمواطنين والمقيمين والزائرين لمدينة حائل ومحافظات المنطقة‏.‏

وفي يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر 2021م، دشن في مزرعة السرور مبادرة “بركتنا” المجتمعية، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، التي تنفذها مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية، بالتعاون مع الهيئة الملكية والشراكة المجتمعية مع جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع “جود”، وذلك في إطار دعمه لفئة المسنين.

واستقبل في اليوم نفسه مدير الإدارة العامة للتدريب التقني ‏والمهني بالمنطقة، المهندس مشعل التميمي، وعمداء وعميدات الكليات ومديري المعاهد ‏بالمنطقة، حيث أشاد بجهود الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وأعرب عن شكره ‏لجميع منسوبي ومنسوبات التدريب التقني، حاثًا على مضاعفة الجهود وإطلاق برامج ‏وفعاليات ذات جودة عالية وأهداف تنموية مستدامة تخدم شباب وفتيات المنطقة.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021م، استقبل نائب أمير حائل، مدير معهد ريادة الأعمال الوطني بحائل، ‏المهندس ثامر بن عبد الواحد الجبرين، حيث تسلم تقرير الإنجاز لمعهد ريادة الأعمال الوطني للفترة الماضية.

ونوه بأهمية دور رواد ورائدات الأعمال في تعزيز الممكنات الاقتصادية، ورفع ‏جاذبية سوق العمل، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص عمل للمواطنين.

وأشار إلى أهمية ‏نشر المعهد ‏ثقافة الفكر الريادي وتوفير بيئة تدريبية مناسبة تدعم إقامة مشروعات ريادية ‏متميزة بالمنطقة.‏

وفي إطار دعمه لذوي الإعاقة بالمنطقة كرّم نائب أمير منطقة حائل، في اليوم نفسه، أبطال نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الحاصلين على كأس بطولة المملكة في كرة الهدف للمكفوفين والمتعاونين والداعمين لأنشطة وفعاليات النادي.

وفي يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 م، زار مقر مركز “تمكين” للرعاية النهارية لأطفال “متلازمة داون” بحائل والاطلاع على الخدمات المقدمة للأطفال في المسارات ‏التعليمية والتدريبية.‏

وفي إطار جولاته التفقدية للمشروعات المقامة بالمنطقة، زار نائب أمير حائل، مجمع المصانع التابع لمدن في اليوم ذاته، حيث تفقد مصنع مياه مشار لتعبئة المياه تبلغ طاقة إنتاجه 48 ألف عبوة في الساعة وبتكلفة تزيد على 23 مليون ريال.

كما اطلع على عرض مرئي لخطوط إنتاج المصنع والكوادر الوطنية التي تُسهم في إدارته وجانب من شراكة المصنع مع عدد من الجهات والهادفة لتدريب الكوادر الوطنية وتهيئتهم لسوق العمل.

وفي يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021، تسلم الهوية الجديدة للبريد “سبل”، وذلك خلال لقائه مدير البريد السعودي ‏بالمنطقة، عطا الله بن سعد ‏المشرافي، حيث شدد على أهمية خدمات البريد وتواصل الأعمال التطويرية في فرع المنطقة والمرافق التابعة.

كما اطلع نائب أمير منطقة حائل، يوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، على مبادرات الاتصالات وتقنية المعلومات في مجال الابتكار وتنمية القدرات البشرية الرقمية، وبرامج رواد الأعمال والشركات التقنية، وبرامج الموظفين على رأس العمل والباحثين عن عمل والتدريب التعاوني للطلاب والطالبات، وبرامج تهتم بفئات المجتمع ضمن مبادرة “كلنا عطاء”.

كما بحث نائب أمير حائل، سير العمل في عددٍ من المشروعات المتعلقة بنشر النطاق العريض اللاسلكي في المنطقة، وتغطية جميع المراكز والقرى والهجر النائية، خلال لقائه في الرياض، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس هيثم العوهلي.

والتقى يوم الأربعاء، الموافق 20 أكتوبر 2021، نائب أمير منطقة حائل، رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال، رياض الزامل، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستقبل المشروعات الريادية وسبل التعاون لدعم رواد ورائدات الأعمال في المنطقة.