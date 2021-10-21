اخبار دوليه – المحكمة العسكرية اللبنانية تطلب إفادة زعيم القوات اللبنانية جعجع بشأن عنف بيروت

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن المحكمة العسكرية اللبنانية ستطلب إفادة زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع بشأن أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في بيروت.

وقالت المصادر «مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي قد أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ملف الطيونة وذلك على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في هذا الملف… وتقضي إشارة القاضي عقيقي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية».

ولم يرد جعجع بعد على طلب للتعليق. ومن المقرر أن يظهر بعد قليل على تلفزيون محلي.

وكانت هذه أسوأ أعمال عنف دامية شهدها لبنان منذ أكثر من عشر سنوات واتهمت جماعة خزب الله المدعومة من إيران القوات اللبنانية بالمسؤولية عنها، وهو اتهام ينفيه جعجع.