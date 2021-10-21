اخبار دوليه – ظهور سلالة متحورة جديدة في روسيا «أشد عدوى» من سلالة دلتا

محمد بن مسعود - الدمام - قال كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك الحكومية اليوم الخميس إن روسيا سجلت «حالات فردية» للإصابة بنوع من سلالة دلتا من فيروس كورونا يُعتقد أنه أشد عدوى.

وأضاف الباحث كاميل خافيزوف إن السلالة الفرعية (إيه.واي.2.4) قد تكون معدية أكثر من دلتا الأصلية بنسبة عشرة في المئة مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الجديدة إلى مستويات قياسية يومية في روسيا ويمكن أن تحل محلها في النهاية.

ولكنه قال إن هذه العملية بطيئة على الأرجح.

وأضاف «اللقاحات فعالة بما فيه الكفاية في مقاومة هذا النوع من الفيروس الذي لا يعد مختلفا بدرجة كبيرة تؤدي إلى تغيير القدرة كثيرا على الارتباط بالأجسام المضادة».

وقال تقرير لوكالة الأمن الصحي البريطانية نُشر في 15 أكتوبر تشرين الأول إن انجلترا تشهد أيضا موجة متزايدة من السلالة الفرعية (إيه.واي.2.4) وقد شكلت بالفعل نحو ستة في المئة من جميع الإصابات التي ظهرت في الأسبوع الذي بدأ في 27 سبتمبر أيلول.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أمس الأربعاء إنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن هذا النوع يشكل خطرا أكبر من دلتا.

وقال عالم المناعة الروسي نيكولاي كريوتشكوف إن دلتا وتوابعها ستظل مهيمنة وقد تتأقلم في المستقبل مع اللقاحات خاصة عندما تكون معدلات التطعيم أقل أو أعلى بقليل من 50 في المئة.

وأضاف «لكن يبدو لي أنه لن تحدث قفزة كبيرة لأن فيروس كورونا، مثل أي كائن حي، له حدود للتطور، وقد حدثت قفزة في التطور بالفعل».

ولم يكن لدى وزارة الصحة الروسية أي تعليق.

وأعلن رئيس بلدية موسكو اليوم الخميس أشد إجراءات إغلاق صرامة منذ يونيو حزيران من العام الماضي وذلك بعد يوم واحد من موافقة الرئيس فلاديمير بوتين على اقتراح حكومي بإغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية نوفمبر تشرين الثاني.