«انتلماتيكس» تدشن منصة الذكاء المكاني «جيولايزر» في جيتكس 2021

الرياض - محمد عبدالله - كشفت شركة Intelmatix المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ومنتجاته المعتمدة على التقنيات العميقة المتقدمة، خلال مشاركتها في معرض جيتكس دبي 2021، عن تدشين النسخة التجريبية من منصة Geolyzer (جيولايزر)، وهي تقنية أساسية تم تطويرها بواسطة Intelmatix لإنشاء أحدث برامج الذكاء المكاني، ودعم تطوير الحلول والمنتجات، وتعزيز كفاءة تقنيات الذكاء المكاني المتقدمة، وتتيح إنشاء تقنيات لم تكن ممكنة من دونها.

تعمل تقنيات Geolyzer على الربط وتحديد العلاقات بين البيانات المكانية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية لحل مشاكل "أين، وماذا، ومتى؟" والقيام بالتنبؤات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم لمجموعة كبيرة من البيانات.

وتوفر تقنيات Geolyzer عبر تقنيات الذكاء المكاني لقطاع الأعمال ميزة تنافسية لم تكن متوفرة سابقًا لاتخاذ القرارات، وتدعم الحكومات في معالجة مسائل التخطيط والإدارة الحرجة.

وأثارت Geolyzer اهتمام العديد من زوار المعرض من قادة القطاعين العام والخاص في المنطقة لما تقدمه من خدمات تسهل عمليات اتخاذ القرار.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Intelmatix، أنس الفارس "فخورون بالإقبال والتفاعل الذي وجدناه من جانب زوار معرض جيتكس دبي تجاه منصة Geolyzer واهتمامهم بالفرص التي تتيحها المنصة عبر تقنيات الذكاء المكاني".

وأضاف الفارس "تعد Geolyzer أول المنتجات التي تقدمها Intelmatix والتي تهدف إلى تمكين الجميع من تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء المكاني، كما سيكون للمنصة دور في المساهمة بصنع نسخ رقمية لمدن العالم ضمن جهود إيجاد توائم رقمية لها، ونقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى آفاق أرحب عبر تحويل المدن الذكية القادرة على تطبيق التقنيات إلى مدن قادرة على إيجاد الحلول".

وتعمل Intelmatix على إطلاق المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة المعتمدة على التقنيات العميقة خلال السنوات القليلة المقبلة على نطاق عالمي عبر مكاتبها في العاصمة السعودية الرياض والعاصمة البريطانية لندن ومدينة بوسطن الأمريكية.