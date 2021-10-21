بالصور.. جاهزية المصليات بالتوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين غدًا الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - كثفت الإدارة العامة للتوسعة الشمالية، برئاسة شؤون الحرمين، جهودها بعد الاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة والتي تم تفعيلها، بعد إزالة ملصقات التباعد الجسدي بين المصلين، استعداداً لصلاة الجمعة يوم غد.

وقال المدير العام للتوسعة الشمالية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي، إن الإدارة تشرف على تعقيم وغسل وفرش المصليات وتعطير السجاد، وتوفير حافظات ماء زمزم المبارك، ومتابعة غسيل دورات المياه المحيطة بها والتأكد من تهيئتها لمرتاديها، وتعمل الإدارة ومنسوبيها على متابعة الأعمال الفنية والهندسية ومعالجة كل ما من شأنه الحفاظ على راحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وتأتي هذه الخدمات بإشراف ومتابعة سعادة وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك بما يحقق تطلعات ولاة الأمر بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأثنى مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على ما تقوم به الرئاسة من جهود في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والإنجازات التي حققتها خلال جائحة كورونا وما بعد ذلك.

وأشاد مفتي المملكة باهتمام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وحرصه على كل ما يسهم في تطوير الخدمة وارتقائها إلى المستوى المطلوب في الحرمين الشريفين.

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