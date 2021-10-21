سرعة السير عند المطبات الصناعية تتسبب في كسر للعمود الفقري لسيدتين.. و«سعود الطبية» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن إصابة سيدتين بكسر في العمود الفقري «كسر انضغاطي»، مشيرة إلى أنه بسبب سرعة السير عند المطبات الصناعية.

وقال الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية عبر موقع «تويتر»: «بسبب سرعة السير عند عبور المطبات الصناعية، مدينة الملك سعود الطبية تستقبل حالتين لسيدتين أصيبتا بكسر في العمود الفقري كسر انضغاطي».

وأضاف: «أجريت على إثره لكليهما عملية تثبيت للكسر وإعطاء المصابات العلاجات اللازمة لتخفيف الألم».

اقرأ أيضًا:

«سعود الطبية» توضح سبب حدوث «السكري الكاذب» وأعراضه