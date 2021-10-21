الزعاق يحدد أول سحب وأمطار الوسم

الرياض - محمد عبدالله - حدد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، أول سحب وأمطار موسم الوسم ومسمياتها.

وقال الزعاق، عبر تويتر، إنَّ أول السحب الوسمية تسمى بالمرابيع، (ومفردها مرباع) كمرابيع الإبل.

وأضاف، أن أول مطر موسم الوسم يسمى بالثروي نسبة إلى الثراء؛ فأمطاره تثري الأرض بجميع أنواع النباتات، ويسمى نسبة إلى نجوم الثريا.

كان الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان توقع هطول أمطار بنهاية شهر أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن التحديثات الجديدة ما زالت ثابتة لتوقعات الأمطار بنهاية شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نوفمبر المقبل.

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