أخبار السعودية اليوم.. ضبط متهمين بانتحال صفة رجال أمن.. والتحالف ينفذ عملية عسكرية بصنعاء

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، حيث تمكنت قوات الأمن بمكة المكرمة من ضبط عدد من المتهمين بجرائم انتحال صفة رجال الأمن لسرقة المنازل بمكة، فيما أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مخالفين لنظام البيئة، وإلى التفاصيل:

التحالف ينفذ عملية عسكرية في صنعاء

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف الجوية نفذت مساء اليوم الخميس عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة صنعاء استجابةً للتهديد وتحييد خطر الهجمات الوشيكة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة على المنشآت المدنية بالمملكة .

ضبط متهمين انتحلوا صفة رجال أمن بمكة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن و(4) مقيمين من الجنسيات اليمنية والبنجلادشية والسودانية، ومشاركة مقيمة من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثالث والسادس، ارتكبوا قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل وسرقة محتوياتها.

رسوم تجديد رخصة السيارة الخصوصي

جدد المرور السعودي التذكير بأن رسوم تجديد رخصة سير المركبة الخصوصي هو 300 ريال لمدة 3 سنوات، موضحًا أن رسومها 300 ريال لمدة ثلاث سنوات، و100 ريال عن كل سنة تطويف».

«الحبوب» تعلن سعر شراء القمح المحلي

وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الحالي 1444/1443 بـ(1440) ريالًا للطن، وأشارت المؤسسة إلى أن السعر الجديد يأتي في ضوء المراجعة الدورية التي تجريها.

حكم قتل النمل الموجود بالمنزل

قال الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. سعد الخثلان، إنّه يجوز قتل النمل المتواجد بالمنزل إذا كان ضارًّا ومؤذيًا، موضحًا أن الحيوانات والحشرات خلقت لمصلحة الإنسان ويجوز التخلص من هذه الحشرات بأي طريقة إذا كانت مؤذية أو ضارّة، ولا حرج في ذلك.

ضبط 5 أشخاص قطعوا أشجار بجدة

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط (5) مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار بغرض تحويلها إلى فحم في محافظة جدة، مشيرة إلى أن غرامة عقوبة قطع الأشجار تصل لـ20 ألف ريال لكل شجرة، بينما غرامة عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

فحوصات يجب إجراؤها للطلاب

أوضح استشاري طب الأسرة، الدكتور أمجد الفالح، الفحوصات الطبية اللازمة التي يجب على كل أولياء الأمور إجراؤها لأبنائهم لضمان صحتهم وتركيزهم في التحصيل العلمي بالدراسة، مضيفًا أنه يجب إجراء للطلاب فحص اللياقة وفحص استكشافي.

إطلاق برنامج تعليم الإنجليزية للصغار

أطلقت وزارة التعليم، أمس الأربعاء، برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للمتعلمين الصغار (TEYL) بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية.

برنامج تمهير يقدم مزايا ودعم مالي

ودعت غرفة جدة، أصحاب الأعمال للتعرف على برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل والمزايا والدعم التي يقدمهما، موضحة أن برنامج تمهير الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، يقدم مكافآت مالية وعددًا من المزايا.

اعتماد «الأشخاص ذوي الإعاقة» في «اعتمرنا»

أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، عن اعتماد مصطلح «الأشخاص ذوي الإعاقة» في تطبيق «اعتمرنا».

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