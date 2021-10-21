استشاري يحدد موعد جرعة لقاح كورونا الثالثة لفئتين.. ويحذر من ظاهرة «ملجأ الفيروس»

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، السيطرة «شبه الكاملة» على جائحة كورونا في المملكة.

وقال الشهري بمداخلة لقناة الإخبارية، إن مناعة الجسم تختفي وتتضاءل مع مرور الزمن واستمرار الفيروسات في التحور، مشيرًا إلى أهمية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وأكمل: «بينما تبقى الأجسام المضادة في الجسم بعد 6 أشهر، تأكد وجود إصابات لدى بعض الدول بعد مرور تلك الفترة، وأدى ذلك إلى مراجعة بعض الدراسات وإضافة الجرعة الثالثة».

وأردف الشهري، ينقسم موعد الجرعة الثالثة كالتالي:

ــ مرضى الغسيل الكلوي وحالات زراعة الأعضاء: يتم التطعيم بعد شهر من الجرعة الثانية.

ــ كبار السن والممارسين الصحيين: يتم التطعيم بعد 6 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية.

وقال «الشهري»، إن الذين لم يتلقوا اللقاح سيكونون عرضة أكثر للإصابة بالفيروس ويعدون الآن «ملجأ للفيروس».

وأعلنت وزارة الصحة، إمكانية حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 18 عامًا وأكثر.

وقالت وزارة الصحة، إن أخذ الجرعة التنشيطية يكون بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية، وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

ونصحت وزارة الصحة، الفئات ذوي الخطورة بالمسارعة لأخذ الجرعة التنشيطية لعزيز المناعة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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