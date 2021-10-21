مذكرة تفاهم تجمع وقف الملك عبدالعزيز بقرى تنمية

وتهدف هذه الشراكة لجعل تنمية القرى أمرا مستداما، من خلال اختيار أفضل طريقة ممكنة لتوفير المياه، وذكر سلطان حمزي من خلال حديثه قائلاً: «جمعية تنمية قائمة على ثلاث ركائز، تحسين جودة الحياة، جعل مشاريع القرى مستدامة، رفع مستوى الوعي الاجتماعي والمهني لدى المواطنين في المناطق القروية». من خلال مشاريع الجمعية المستمرة.
وأضاف: «نطمح إلى استمرار هذه العلاقة الإستراتيجية، ونتمنى أن نجني ثمارها قريبا». ويأتي توقيع هذه المذكرة، وغيرها من المذكرات والمبادرات، ضمن الأهداف الإستراتيجية لأمانة الوقف، التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية المكان، ومواكبة رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع، وتقديم خدمات متميزة في العمل الخيري.
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