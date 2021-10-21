انقطاع التيار الكهربائي عن كابول

تسبب انفجار في كابول بانقطاع التيار الكهربائي اليوم، بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الأفغانية. وقالت الشركة "برشنا" في رسالة لزبائنها "دمر انفجار عامود كهرباء في منطقة قلعة مراد بك في محافظة كابول، ما أدى إلى انقطاع خط كهرباء بقدرة 220 كيلوفولت، وبالتالي انقطع التيار عن كابول وبعض المناطق".



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