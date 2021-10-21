محافظ عنيزة يشهد اتفاقية تعاون مركز العلاج الفضي وجمعية فكرة

رعى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، اتفاقية تعاون بين مركز العاج الفضي، وجمعية فكرة للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، ووقع الاتفاقية المؤسس والمديرة التنفيذية لجمعية فكرة أمل العوض، ومن جانب شركة العاج الفضي، نائب المدير العام إبراهيم الغانم، وتنص الاتفاقية على تنفيذ عدد من البرامج النوعية والهادفة، من قبل جمعية فكرة، وشركة العاج الفضي تمول هذه الدورات وترعاها.
وبينت المدير التنفيذي لجمعية فكرة أمل العوض، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير تسهيلات ودورات تدريبية، بعقد اتفاقيات مع شركة العاج الفضي، لرفع الكفاءة والمهنية لدى شباب وفتيات القصيم.
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