إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم، عن أحباط القوات الأمنية اليوم محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي في محافظة بابل جنوب بغداد بثلاث عبوات ناسفة تمَّ تفجيرها موقعيَّا بطريقة مسيطر عليها.
إلى ذلك ضبط حزامين ناسفين وعبوات ناسفة ولاصقة معدة للتفجير مخبأة في منطقة النباعي بشمال بغداد.
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