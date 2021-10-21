وتمثلت المشاركة في صيانة عدد من المرافق العامة، وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام وعمل الجداريات والمجسمات وصيانتها، وصيانة الأرصفة ودهانها وغير ذلك من الأعمال.
ومما يذكر أن بلدية أضم استقبلت أكثر من 1006 بلاغات خلال الشهرين الماضيين، تتعلق بالتشوه البصري عبر تطبيق بلدي، من خلال حملة صور وارسل، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دوره، حيث عالجت العديد من البلاغات، منها الكتابة المشوهة وحفريات الشوارع ومخلفات البناء والهدم، وإزالة الحواجز وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة ونحوها.
وتستمر أعمال التشوه البصري بالمحافظة والمراكز، بفرقها الميدانية من آليات ومراقبين ميدانيين، للعمل على تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري، علما بأن محافظ أضم قد أطلق جائزة باسمه، تحفيزا للفرق التطوعية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.
كانت هذه تفاصيل خبر 1004 متطوعين يشاركون في معالجة التشوه البصري بأضم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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