كورونا قتل ما بين 80 و180 ألف عامل صحي

توفي ما بين 80 ألفا و180 ألف عامل صحي بسبب كورونا بين يناير 2020 ومايو من العام الحالي، وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية الصادرة اليوم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مقدما البيانات "لهذا السبب من الضروري أن يكون تلقيح المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية.

وتشير بيانات 119 بلدا إلى أن معدل 2 من كل 5 عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا اللقاح بالكامل".