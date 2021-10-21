كورونا قتل ما بين 80 و180 ألف عامل صحي

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مقدما البيانات "لهذا السبب من الضروري أن يكون تلقيح المتخصصين في الرعاية الصحية أولوية.
وتشير بيانات 119 بلدا إلى أن معدل 2 من كل 5 عاملين في مجال الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم تلقوا اللقاح بالكامل".
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