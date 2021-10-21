محمد بن مسعود - الدمام - كرمت شركة المياه الوطنية موظفها وليد محمد آل الهادي، بعد تقاعده المبكر. يأتي ذلك لمسيرته الحافلة طيلة ٢٥ عامًا من العطاء والجدّ والاجتهاد كأحد أبرز الموظفين المثاليين والمشهود لهم بالتميز في إنجاز الأعمال. وتلقى “وليد” التهاني والتبريكات والإهداءات من الزملاء والمحبّين بهذه المناسبة، مقدمًا شكره للجميع على ما وجده من حفاوة خلال حفل أقيم بهذه المناسبة وتقدير طيلة فترة عمله. 21 أكتوبر 2021 – 15 ربيع الأول 1443 06:54 PM تكريم “آل الهادي” بعد 25 عامًا من العطاء تكريم “آل الهادي” بعد 25 عامًا من العطاء كرمت شركة المياه الوطنية موظفها وليد محمد آل الهادي، بعد تقاعده المبكر. يأتي ذلك لمسيرته الحافلة طيلة ٢٥ عامًا من العطاء والجدّ والاجتهاد كأحد أبرز الموظفين المثاليين والمشهود لهم بالتميز في إنجاز الأعمال. وتلقى “وليد” التهاني والتبريكات والإهداءات من الزملاء والمحبّين بهذه المناسبة، مقدمًا شكره للجميع على ما وجده من حفاوة خلال حفل أقيم بهذه المناسبة وتقدير طيلة فترة عمله. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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