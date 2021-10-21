رسميًا.. إعلان سعر شراء القمح المحلي للموسم الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الحالي (1443 ـ 1444 هـ) بـ1440 ريالًا للطن.
ولفت إلى أن السعر الحديث يأتي في ضوء المراجعة الدورية التي تجريها المؤسسة.
ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي من المُزارعين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وقيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلًا للأعلاف الخضراء لمدة 5 أعوام، بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام.
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