شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير مؤشرات قياس حالة حقوق الإنسان في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت هيئة حقوق الإنسان ورشة العمل التي نظّمتها عن بعد بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بعنوان المؤشرات المتعلقة بالاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة والتي أقيمت على مدى ثلاثة أيام استهدفت من خلالها بناء قدرات موظفي وموظفات الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في تطوير المؤشرات الخاصة بقياس حالة حقوق الإنسان وضمان إعمالها في المملكة.

وقد تعرف المستفيدون على معايير حقوق الإنسان في الاتفاقيات المنضمة إليها المملكة، وآلية صياغة مؤشرات ذات علاقة بحقوق الإنسان يستند عليها في إعداد التقارير الخاصة بحالة حقوق الإنسان في المملكة، وتعزيز قدراتهم في جمع واستخدام وتحليل وتطوير آليات المعلومات والبيانات المتعلقة، من أجل قياس حالة حقوق الإنسان وضمان إعمالها في المملكة.