شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يناقش الشراكات العلمية والبحثية مع السفير المصري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم، سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق توفيق؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية.

وناقش الجانبان تطوير الشراكات العلمية والبحثية بين جامعات البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في تقنيات التعليم، والتعاون المشترك بين المملكة ومصر في البرامج التعليمية، وسبل الاستفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.

حضر اللقاء، وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي د.صالح القسومي، ووكيل الوزارة للتعليم العام د.محمد المقبل، ووكيل التعليم الجامعي د.محمد العضيب، والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال د.أحمد الجميعة، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات أ.صالح الثبيتي.