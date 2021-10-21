شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية بالشرقية : توسيع البرامج التطوعية وتحويلها لمبادرات مستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بمكتبه مجلس إدارة جمعية مساندون للدعم النفسي والاجتماعي وبحضور ابتسام الحميزي مساعدة المدير العام للتنمية الاجتماعية.

وتسلم مدير فرع وزارة الموارد البشرية خلال اللقاء الملف التعريفي لجمعية مساندون المتضمن منجزاتها وأنشطتها الحالية وخططها المستقبلية.

ونوه باهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بتحقيق التنمية المستدامة وتمكين قدرات الأعضاء وتوليد فرص التطوع لهم مع الحرص على تنمية المورد البشري وتأهيله بما يضمن قدرته على تأدية الأعمال، مؤكداً ضرورة العمل على توسيع البرامج التنموية، والاستفادة من المبادرات وتحويلها إلى مبادرات مستدامة.

وتحدث صالح البراك رئيس مجلس إدارة جمعية مساندون، عن المبادرات والعمل الدؤوب الذي قامت به الجمعية خلال فترة الجائحة بتقديمهم الدعم والمساندة للمتضرريين من الجائحة، وأشار إلى ما حظيت به الجمعية من رعاية ودعم وإهتمام من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ممثلة بفرع المنطقة الشرقية.

فيما أشار قائد العلاقات العامة بالجمعية جعفر العباد إلى تطلعات الجمعية في بناء شراكات مجتمعية وتعاونية مع عدد من الجهات ذات العلاقة مما يسهم في تحقيق الأهداف العامة والمشتركة.

وفي الختام، أشاد حسين الحاجي مساعد قائد العلاقات بالجمعية بالدعم والتشجيع الكبير الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من لدن لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان -حفظهما الله-، كما قدم بالنيابة عن أعضاء وعضوات الجمعية الشكر والامتنان لسعادة الأستاذ عبدالرحمن المقبل على كرم الضيافة وحسن الإستقبال وما لمسوه من رعاية وإهتمام طوال الفترة الماضية ، وقد حضر اللقاء كل من أعضاء مجلس الإدارة الدكتور مهدي الطاهر سلمان الراشد وعضوات الجمعية نوال النمر ومنى السنان .