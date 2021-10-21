“فهد بن سلطان” يستقبل فريق تقييم برنامج المدن الصحية بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - لاستعراض الخطة المستقبلية لـ”محافظة الدلم مدينة صحية”

استقبل محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد، في مكتبه بديوان المحافظة؛ فريق تقييم برنامج المدن الصحية بمنطقة الرياض.

جاء ذلك لعرض ومناقشة معايير المدن الصحية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وأهم المبادرات التي تم تنفيذها، والخطط المستقبلية للبرامج والمبادرات التي تدعم تحقيق معايير المدن الصحية في المحافظة.

وعقد الاجتماع مع فريق التقييم مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص، ومنسق المدن الصحية بمنطقة الرياض، وأعضاء من فريق المدن الصحية، بحضور منسق “الدلم مدينة صحية”، ورؤساء الدوائر الحكومية ذات العلاقة، ورؤساء المجالس ورجال الأعمال في المحافظة.

وفي البداية رحّب المحافظ بأعضاء الفريق وتمنى لهم التوفيق، موضحًا الدعم الذي تحظى به المحافظة ضمن محافظات المنطقة من أمير المنطقة ونائبه.

ثم استعرضت الدكتورة أميرة الرصيص، ومنسق المدن الصحية شرحًا مفصلًا عن معايير المدن الصحية.

وتمّت مناقشة المبادرات والشراكات الاجتماعية والبرامج التطوعية بالمحافظة التي كانت محل إعجاب فريق التقييم، مع رؤية عامة لخطة فريق العمل المستقبلية لتكون “محافظة الدلم مدينة صحية” حسب معايير منظمة الصحة العالمية.