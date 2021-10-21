«مستقبل الاستثمار»: 2000 بعثة و5000 مشارك في النسخة الخامسة للمبادرة

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية، اليوم (الخميس)، مؤتمرا للتعريف بإطلاق مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وتسليط الضوء على النسخة الخامسة من المبادرة المزمع عقدها في الرياض الأسبوع القادم، تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية».

وقال مدير عام إدارة الاستثمار بالمؤسسة، آنثوني بكاركلي، خلال المؤتمر الذي نظمته المؤسسة بالشراكة مع وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن هناك طموحا عاليا نحو الاستثمار في الإنسان، ونتطلع إلى فرص استثمارية ومنها الجوانب التقنية التي سيكون لها أثر إيجابي لمجابهة أكبر التحديات التي سنواجهها مستقبلاً.

وأضاف بكاركلي: في المملكة قامت المؤسسة بإيجاد استثمار واعد في التقنية الزراعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهو أحد أهم الابتكارات التي تجيد الحلول في القطاع الزراعي.

وأردف مدير عام إدارة الاستثمار: «لدينا تقدير خاص للاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، وننظر إلى الشركات الإنشائية مع الجامعات وحاضنات الأعمال وهذه الشركات ستنمو وتخلق قيمة وتعمل على مجابهة المشاكل التي نواجهها».

حضر المؤتمر الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد اتياس، والرئيس التنفيذي للعمليات في المؤسسة راكان طرابزوني، بجانب مدير عام إدارة الاستثمار في المؤسسة آنثوني باركلي.

وكشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد اتياس أن النسخة الخامسة للمبادرة التي ستعقد في الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2021، تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية» ستجمع أكثر من 2000 بعثة، و5000 مشارك بسبب المحدوديات والقيود.

وبين ريتشارد اتياس خلال المؤتمر الصحفي، أن النسخة الخامسة ستناقش كيفية الاستثمار في المياه النظيفة والتعليم والصحة العامة والمساواة بين الجنسين ومحاربة الفقر خاصة الدول التي لم تستطع الوصول إلى اللقاح.

وتابع: «نسبة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في أفريقيا 1%، ويجلب ذلك الشعور بالندم، ويجب أن نكون كرماء ومتشاركين وشموليين وهذه التوجيهات التي حصلنا عليها من القيادة عندما أنشأنا المؤسسة».

ولفت ريتشارد إلى أن القطاعات بجميع أنواعها بدأت بالعمل بشكل طبيعي بعد جائحة كورونا، وجميع القطاعات بحاجة إلى الاستدامة كونها من أهم العوامل، من خلال الاستثمار في الإنسانية، مؤكداً أن برنامج المؤسسة يحث على ذلك.

ومن المقرر انطلاق الدورة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار خلال الفترة من 26-28 أكتوبر الجاري بالرياض.