تطبيق «على الوعد» لتوجيه المركبات ينطلق في المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت منطقة المدينة المنورة اليوم تدشين تطبيق «على الوعد»، وهو مشروع حيوي بقالب مختلف ويستهدف تقديم خدماته إلى أكثر من 85% من سكان المملكة في هدفه النهائي بعد 3 سنوات، بعد أن كان قد انطلق من منطقة الرياض والشرقية، ويستهدف فتح فرص توظيفية لشباب وشابات الوطن، وذلك وفق الدراسات التنظيمية للقائمين على المشروع، الذي يهدف لتقديم خدمات مجتمعية في قالب مختلف.

وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث باسم تطبيق على الوعد لتوجيه المركبات علي المريخي: إن الشركة تستهدف في عملها تشغيل مجموعة كبيرة من شباب وشابات الوطن في هذا التخصص الحيوي الذي يشمل كافة مناطق المملكة العربية السعودية، ونقاط العمل من مناطق، بدأنا في المرحلة الأولى في (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، والجوف)، تليها تدشين العمل في كافة المناطق.

وأضاف المريخي: «تستهدف الشركة تغطية جميع المناطق والمدن والقرى والهجر دون استثناء، انطلاقاً من سياستها العملية في كافة التخصصات الخدمية، كما تقدم الشركة مبادرتها المجتمعية في التشغيل والخدمات لكافة الشرائح العمرية دون استثناء تحقيقاً لرؤية المملكة».

وأكد المريخي، يتميز تطبيق «على الوعد» بسهولة التسجيل كمقدم خدمة أو كمستفيد، كما أولت الشركة أهمية قصوى في تدريب كوادرها في مراكز تدريب متخصصة بهدف الارتقاء بالعمل وحسن التعامل مع العملاء، بهدف الاستحواذ على عدد أكبر من المستفيدين في كافة المناطق، بالإضافة إلى توفر الخصوصية المجتمعية والمتمثلة في توفير عنصر نسائي مؤهل يقدم خدماته للنساء وفق إجراءات مصنفة ضمن آلية التطبيق.

ويتوفر في التطبيق نظام توصيل (يومي، أسبوعي، شهري، وسنوي) وفق عقود تعتبر الأقل والأنسب.

مميزات تطبيق على الوعد

تم الاهتمام بالتصميم والتنفيذ عن طريق شركات متخصصة، وحرصنا أن يكون التطبيق سهل الاستخدام للعميل وللكابتن.

الخدمات المقدمة:

١ المشاوير اليومية.

٢ المشاوير الشهرية التي توفر الخدمة للموظفين والموظفات والطلاب والاتفاق على السعر يكون بين الكابتن والعميل.

٣ خدمة التنقل بين المدن (الكدادين)، حيث هناك فئة لا تحب العمل داخل المدن ويحب العمل خارج وبين المدن، حيث يقدم التطبيق خدمة جديدة وسعرها ميسر جدا يختلف عن السعر الداخلي.

ومن المميزات الرائعة بالنسبة للكابتن هي نسبة التطبيق التي تعتبر أقل نسبة موجودة بالسوق وتبلغ 17%، أما بالنسبة للمستخدم فقد وفر التطبيق أسعارا في متناول الجميع وأقل من الشركات الأخرى.