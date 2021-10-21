محمد بن مسعود - الدمام - بات نادي الاتحاد مهدّدًا بعدم المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل على خلفية فشل الإدارة في الحصول على الرخصة الآسيوية.
وفشلت أندية الاتحاد والنصر والأهلي في الحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح للفرق المشاركة في الموسم المقبل.
وبحسب مصادر إعلامية: فإن نادي الاتحاد سيستأنف على قرار عدم حصوله على الرخصة السبت المقبل.
وفي حال فشل الاتحاد في الحصول على الرخصة ونجاح النصر في الحصول عليها فسيحل محل العميد في البطولة القادمة.
“الاتحاد” مهدّد بعدم المشاركة “الآسيوية” الموسم المقبل
محمد السيّد الخليج 365 2021-10-21
بات نادي الاتحاد مهدّدًا بعدم المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل على خلفية فشل الإدارة في الحصول على الرخصة الآسيوية.
وفشلت أندية الاتحاد والنصر والأهلي في الحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح للفرق المشاركة في الموسم المقبل.
وبحسب مصادر إعلامية: فإن نادي الاتحاد سيستأنف على قرار عدم حصوله على الرخصة السبت المقبل.
وفي حال فشل الاتحاد في الحصول على الرخصة ونجاح النصر في الحصول عليها فسيحل محل العميد في البطولة القادمة.
21 أكتوبر 2021 – 15 ربيع الأول 1443
05:41 PM
بات نادي الاتحاد مهدّدًا بعدم المشاركة في البطولة الآسيوية الموسم المقبل على خلفية فشل الإدارة في الحصول على الرخصة الآسيوية.
وفشلت أندية الاتحاد والنصر والأهلي في الحصول على الرخصة الآسيوية التي تتيح للفرق المشاركة في الموسم المقبل.
وبحسب مصادر إعلامية: فإن نادي الاتحاد سيستأنف على قرار عدم حصوله على الرخصة السبت المقبل.
وفي حال فشل الاتحاد في الحصول على الرخصة ونجاح النصر في الحصول عليها فسيحل محل العميد في البطولة القادمة.
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